Ho trovato l’uomo della mia vita Il volto di Canale 5 verso la convivenza col nuovo fidanzato

Ho trovato l’uomo della mia vita”, ha dichiarato Giorgia Meneguzzi, ex volto di Uomini e Donne, annunciando ufficialmente che conviverà con il nuovo fidanzato, un imprenditore milanese incontrato durante una serata di amici. La loro relazione, nata poche settimane fa, ha subito attirato l’attenzione dei fan e dei media, soprattutto perché la coppia si mostra già molto affiatata e decisa a costruire un futuro insieme.

Per mesi è stata uno dei volti più discussi del parterre femminile di Uomini e Donne, spesso al centro di confronti accesi e polemiche in studio. Lei ha vissuto una stagione intensa, segnata da scontri con alcuni cavalieri ma anche con gli opinionisti storici del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Un percorso che non è passato inosservato al pubblico e che ha contribuito a renderla una delle protagoniste più commentate delle recenti edizioni. Quest'anno, però, il suo nome non figura nel cast della trasmissione. Un'assenza che ha alimentato curiosità tra i telespettatori, soprattutto dopo una stagione definita da molti travagliata.

Nel 2026, il volto di Canale 5 inizia un nuovo capitolo personale, lasciando alle spalle un periodo difficile.

