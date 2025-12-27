L'ex gieffina svela come ha ritrovato l'amore proprio mentre era in lista per il trapianto di cuore: una storia nata da un'amicizia del passato e cresciuta giorno dopo giorno Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16, ha deciso di confidarsi con i follower raccontando sui social la storia d'amore con il suo nuovo fidanzato, Marco Luchetti, tattoo artist di Terni. Un racconto che si intreccia con uno dei momenti più difficili della sua vita: il recente trapianto di cuore. Il ritorno dell'ex gieffina a Terni e l'incontro inaspettato La loro conoscenza risale a diversi anni fa. Marco, infatti, era amico dell'ex fidanzato di Martina e lavorava con lui nello stesso studio di tatuaggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Martina Nasoni presenta il nuovo fidanzato: “Prima del trapianto ho trovato l’uomo giusto”

