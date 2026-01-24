Stefano De Matino sull'assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi | Speriamo di riaverlo presto qui

Stefano De Matino commenta l'assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi, esprimendo il desiderio di rivederlo presto nel programma. Durante una puntata, De Martino ha scherzato sulla sua assenza, dicendo che lo stanno cercando ovunque. La collaborazione tra i due resta un elemento importante per il successo dello show, e i fan attendono con fiducia il ritorno di Herbert Ballerina in trasmissione.

