Stefano De Matino sull'assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi | Speriamo di riaverlo presto qui
Stefano De Matino commenta l'assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi, esprimendo il desiderio di rivederlo presto nel programma. Durante una puntata, De Martino ha scherzato sulla sua assenza, dicendo che lo stanno cercando ovunque. La collaborazione tra i due resta un elemento importante per il successo dello show, e i fan attendono con fiducia il ritorno di Herbert Ballerina in trasmissione.
Ad Affari Tuoi Stefano De Martino scherza sull'assenza della sua spalla nelle ultime puntate: "Lo stiamo cercando ovunque".🔗 Leggi su Fanpage.it
Affari Tuoi, Stefano De Martino accusa l’assenza di Herbert Ballerina. Gioco delle carte sul finaleNella puntata del 20 gennaio di Affari Tuoi, si sono alternati momenti di leggerezza e tensione, culminati in un gioco delle carte finale.
Leggi anche: Perché Herbert Ballerina salta Affari Tuoi anche stasera: i motivi della sua assenza da Stefano De Martino
Argomenti discussi: Salernitana, sospiro di sollievo per Matino: Raffaele ritrova anche Tascone e Golemic; Salernitana, col Sorrento senza Matino: Raffaele ritroverà due giocatori; Salernitana, prosegue la marcia d’avvicinamento alla sfida col Sorrento: il report; Atalanta U23-Salernitana, le pagelle granata: de Boer provvidenziale, Berra in crescita.
Stefano De Martino, il dramma del padre: le sconvolgenti rivelazioni sulla malattia e gli ultimi giorni di vitaEnrico De Martino, padre di Stefano, è morto a 61 anni: le toccanti rivelazioni sulla malattia e gli ultimi giorni di vita ... donnaglamour.it
De Martino, la foto finta e il retroscena sui funerali del padre: Non siamo sciacalli, il gesto dei paparazziI fotografi campani non hanno immortalato il conduttore di Affari Tuoi durante l’ultimo saluto a papà Enrico per una pura scelta etica: tutti i dettagli ... libero.it
OCCA È SANTO STEFANO! CHIC'È GIÀ SVEGLIO PER UN SALUTINO DI BUON MATINO A TUTTI AUGURO BUONGIORNO BUON SANTO STEFANO GI Ostaool . - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.