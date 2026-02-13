Gravissimo incidente mortale più mezzi coinvolti | circolazione interrotta

Da caffeinamagazine.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gravissimo incidente mortale ha coinvolto diversi mezzi questa mattina sulla A1, all’altezza di Fiano Romano, provocando la morte di un uomo di 45 anni e bloccando completamente il traffico in entrambe le direzioni. La causa sembra essere stata una manovra azzardata di un camion, che ha causato una serie di tamponamenti tra auto e veicoli pesanti, facendo scattare l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La strada è rimasta chiusa per ore, creando lunghe code e disagi per i pendolari.

Un nuovo, drammatico incidente stradale sconvolge il Lazio e riaccende i riflettori sulla sicurezza delle arterie più trafficate del territorio. Questa volta lo scenario è quello della strada provinciale Teverina, alle porte di Viterbo, dove nel giro di pochi istanti una normale giornata si è trasformata in tragedia. Il bilancio è pesantissimo: una vittima e diversi feriti, alcuni dei quali trasportati d’urgenza in ospedale. >> Aggredita per strada senza senso: è gravissima Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, lo schianto ha coinvolto tre vetture. Le cause dell’impatto non sono state ancora chiarite e saranno gli accertamenti della polizia locale di Viterbo a stabilire con precisione cosa sia accaduto lungo quel tratto di strada.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Tragedia in autostrada, incidente mortale tra più mezzi: circolazione interrotta

Un grave incidente stradale ha coinvolto diversi mezzi sull’autostrada, causando una tragedia e interrompendo la circolazione.

“Circolazione chiusa”. Spaventoso incidente stradale, più mezzi coinvolti: traffico paralizzato

Una mattinata di caos sulle strade.

Contenuti correlati

INCIDENTE MORTALE, GRAVI ANCHE LE CONDIZIONI DEL RIBERESE COINVOLTO

Video INCIDENTE MORTALE, GRAVI ANCHE LE CONDIZIONI DEL RIBERESE COINVOLTO

Argomenti discussi: Incidente mortale a Palermo, ciclista investito da motrice di un mezzo pesante; Carambola in autostrada, auto cappotta fuori strada dopo lo scontro con un camion con materiale radioattivo: due feriti, uno è grave; Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza, i due ragazzi morti in un incidente con l'Audi; Incidenti mortali svelano la verità dietro il parcheggio illegale dei camion.

gravissimo incidente mortale piùIncidente mortale a Varcaturo: muore motociclista di 31 anniIncidente stradale mortale a Varcaturo, Giugliano in Campania: 31enne in moto si scontra con un’auto in via Ripuaria. Indagini dei Carabinieri ... 2anews.it

gravissimo incidente mortale piùTragedia in Campania: incidente stradale mortale, 17enne deceduto, amico in gravi condizioni.Una tragedia ha colpito la comunità di Alife, in provincia di Caserta: un grave incidente stradale ha portato alla morte di Andrea, un ragazzo di appena 17 anni. Questo evento ha sconvolto la vita di ... napolipiu.com