Gravissimo incidente mortale più mezzi coinvolti | circolazione interrotta

Un gravissimo incidente mortale ha coinvolto diversi mezzi questa mattina sulla A1, all’altezza di Fiano Romano, provocando la morte di un uomo di 45 anni e bloccando completamente il traffico in entrambe le direzioni. La causa sembra essere stata una manovra azzardata di un camion, che ha causato una serie di tamponamenti tra auto e veicoli pesanti, facendo scattare l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La strada è rimasta chiusa per ore, creando lunghe code e disagi per i pendolari.

Un nuovo, drammatico incidente stradale sconvolge il Lazio e riaccende i riflettori sulla sicurezza delle arterie più trafficate del territorio. Questa volta lo scenario è quello della strada provinciale Teverina, alle porte di Viterbo, dove nel giro di pochi istanti una normale giornata si è trasformata in tragedia. Il bilancio è pesantissimo: una vittima e diversi feriti, alcuni dei quali trasportati d'urgenza in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, lo schianto ha coinvolto tre vetture. Le cause dell'impatto non sono state ancora chiarite e saranno gli accertamenti della polizia locale di Viterbo a stabilire con precisione cosa sia accaduto lungo quel tratto di strada.