Valeria Mazza fa il tifo per il figlio Tiziano Gravier alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Valeria Mazza fa il tifo per Tiziano Gravier alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il figlio della modella ha concluso la gara al 28esimo posto, segnando il suo debutto in un’Olimpiade che inseguiva da tempo. La madre si è detta orgogliosa e spera che questa esperienza sia solo l’inizio di una carriera sportiva. Tiziano, il secondo dei suoi quattro figli, ha affrontato la competizione con entusiasmo, anche se il risultato non è stato quello sperato. La famiglia Mazza segue con attenzione ogni passo del

Tiziano, 24 anni, secondogenito dei quattro figli di Valeria Mazza, ha affrontato il SuperG con il pettorale numero 31 chiudendo al 28° posto. Un risultato che, al di là della classifica, segna il primo passo in una carriera olimpica attesa da tempo. Con un ranking mondiale al 50°, il giovane sciatore ha affrontato una pista tra le più tecniche del circuito internazionale. Nato nel 2002, Tiziano Gravier ha iniziato a gareggiare nel mondo agonistico già dal 2018. Specialista di sci alpino e slalom gigante, è considerato una delle promesse più interessanti dello sci in Argentina (che, finora, non è mai salita sul podio con questo sport).

