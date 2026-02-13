Giugliano, il pubblico ministero ha presentato tutte le richieste di rinvio a giudizio nel processo Milord, che indaga sui presunti legami tra politica, camorra e imprenditoria nella zona.

Entra nel vivo il Processo Milord che riguarda Giugliano e i presunti rapporti tra politica, camorra e imprenditoria. La requisitoria del Pubblico Ministero si è svolta questa mattina davanti al Gup del Tribunale di Napoli, nell’ambito del procedimento con rito abbreviato. Sono 43 gli imputati complessivi coinvolti nell’inchiesta: parte sarà giudicata con rito ordinario, altri hanno scelto il rito abbreviato. Nel corso della requisitoria, il Pm ha avanzato le seguenti richieste di condanna per coloro che hanno scelto il rito abbreviato: Per gli imputati con rito ordinario, la prima udienza è fissata per il 22 aprile davanti alla Sezione 2, Collegio E, del Tribunale di Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, rapporti tra politica e camorra: tutte le richieste del Pm

Approfondimenti su giugliano rapporti

Oggi a Giugliano si svolge l'udienza preliminare nel procedimento che coinvolge politica e camorra.

#Giugliano–Camorra || Inchiesta politico-giudiziaria a Giugliano, che coinvolge politica, camorra e imprenditoria, ha portato allo scarceramento di Paolo Di Girolamo.

Ultime notizie su giugliano rapporti

Argomenti discussi: GIUGLIANO. Noi con Giugliano aderisce al Nuovo Cdu: nasce un nuovo gruppo in Consiglio comunale; Racket del clan Mallardo a Giugliano, chiuse le indagini preliminari per 10 indagati.

Politica e appalti, nel vortice Teknoservice anche un dipendente del Comune di MugnanoCastel Volturno, indagine per corruzione su appalti rifiuti: 5 indagati: nelle carte spunta anche un dipendente del Comune di Mugnano ... internapoli.it

Intrecci tra clan e politica a Giugliano: 43 indagati, c’è l’ex sindacoSono state chiuse le indagini dell’inchiesta che riguarda i rapporti tra il clan Mallardo e un pezzo di politica, che lo scorso febbraio avevano portato in carcere esponenti di spicco ... ilmattino.it

Nikita Contini è il rapporto con la sua città Giugliano - facebook.com facebook