Inchiesta politico-giudiziaria a Giugliano, che coinvolge politica, camorra e imprenditoria, ha portato allo scarceramento di Paolo Di Girolamo. La vicenda evidenzia le complesse relazioni tra questi settori e prosegue con aggiornamenti giudiziari, offrendo un quadro sulle dinamiche locali e le indagini in corso.

Altro sviluppo nell’ambito della complessa inchiesta politico-giudiziaria che prova a ricostruire i rapporti tra politica, camorra e imprenditoria a Giugliano. Il Giudice dell’Udienza Preliminare della seconda sezione GIP del Tribunale di Napoli ha disposto la scarcerazione di Paolo Di Girolamo, revocando nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato adottato accogliendo le istanze difensive presentate dagli avvocati Alessandro Caserta e Antonio Dell’Aquila. Di Girolamo era stato arrestato nell’ambito della medesima indagine con l’accusa di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 7 della legge 2031991, nonché per il reato di intestazione fittizia di beni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Inchiesta politica–Camorra a Giugliano: scarcerato Paolo Di Girolamo

Approfondimenti su Giugliano–Camorra

Oggi a Giugliano si svolge l'udienza preliminare nel procedimento che coinvolge politica e camorra.

Il procedimento giudiziario a Giugliano coinvolge presunti legami tra politica, camorra e imprenditoria.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giugliano–Camorra

Argomenti discussi: Politica e camorra, l'inchiesta della Dda si allarga: nel mirino dipendenti e dirigenti del Comune di Castellammare; Camorra e politica a Castellammare, indagato ex consigliere: Se ci serve una carta è buono; Mafie e politica, l’inchiesta di Report in onda domenica: i tentativi di avvicinare Fratelli d’Italia; Castellammare di Stabia, l’inchiesta della DDA: i rapporti tra clan e politica nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Inchiesta politica e camorra a Giugliano: scarcerato Paolo Di GirolamoSi registra un nuovo sviluppo nell’ambito della complessa inchiesta politico-giudiziaria che ha scosso il Comune di Giugliano, portando all’arresto di politici, imprenditori ed esponenti del clan Mall ... internapoli.it

Camorra e politica a Castellammare, indagato ex consigliere: «Se ci serve una carta è buono»Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico investigativo costruito dalla Dda di Napoli sul clan D’Alessandro, con effetti che investono direttamente la scena politica di Castellammare di Stabia. L’atten ... stylo24.it

Caso Hospita-Lega, un chiaro voto dà il via all’inchiesta politica x.com

- L'inchiesta scuote Fdi - E continuano le indiscrezioni sui "protagonisti" del video all'attenzione degli investigatori. #politica #elezioniregionali2025 #veneto - facebook.com facebook