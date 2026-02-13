Giovannini | La mia Baselga il Milan la Ferrari e vi svelo per il pattinaggio di velocità è figo

Giovannini ha annunciato che entrerà nel Team Pursuit, una prova a squadre del pattinaggio di velocità, a causa della sua passione per la competizione di alto livello. La sua presenza segna un passo importante per la squadra azzurra, che si prepara a disputare le prime gare il prossimo fine settimana a Inseguimento. Il pattinatore di talento sarà in pista già da sabato 14 febbraio, e successivamente parteciperà alla Mass Start, in programma il 21 febbraio. Giovannini si dice entusiasta di questa sfida, promettendo di dare il massimo per rappresentare al meglio il nostro paese.

La magica pista lunga italiana è come una famiglia, ci sono i giovani e i più esperti. Riccardo Lorello, 23 anni, bronzo nei 5000 lo ha fatto capire chiaramente che per crescere bisogna prendere esempio dai veterani. Da quelli che da anni fanno vita da atleti, si gestiscono, sul ghiaccio e fuori. Come la magnifica Francesca Lollobrigida, 35 anni, e come Andrea Giovannini, 32 anni, un altro degli atleti di riferimento insieme a Davide Ghiotto per i talenti di una disciplina che va avanti tra mille difficoltà: senza un impianto al coperto dove allenarsi, con 250-260 giorni di trasferta all’anno tra gare e allenamenti e poca visibilità, se non in occasione dei grandi eventi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

