Giappone addio al pareggio | rigori obbligatori dopo il 90?

Il Giappone ha deciso di eliminare il pareggio nel calcio di alto livello: nella J1 League, in occasione del torneo speciale “J League 100 Years”, le partite non termineranno più in parità, ma si decideranno ai rigori se il risultato è in equilibrio dopo i 90 minuti. La riforma, annunciata questa settimana, mira a rendere più emozionante e decisivo il campionato, e si distingue per l’introduzione di questa regola innovativa, unica nel panorama internazionale.

Il Giappone riscrive le regole del calcio abolendo ufficialmente il pareggio. La J1 League ha varato una riforma radicale per il torneo di transizione "J League 100 Years", introducendo i calci di rigore obbligatori al termine dei 90 minuti in caso di parità. La sperimentazione, già entrata a pieno regime nell'ultimo fine settimana con ben quattro match decisi dal dischetto, accompagna la federazione nipponica verso l'allineamento al calendario europeo (agosto-maggio) previsto per la prossima stagione. Il nuovo sistema di assegnazione dei punti scardina la gerarchia classica del calcio internazionale.