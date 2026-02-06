La J-League abolisce il pareggio | in Giappone si va ai rigori e chi vince prende 2 punti So Foot

Da questa stagione, in Giappone il pareggio non si vede più. La J-League ha deciso di abolirlo: in caso di parità, si va ai rigori e chi vince ottiene due punti invece di uno. La novità ha già acceso il campionato, che è ripreso venerdì scorso, con molte squadre che si devono abituare a questa regola insolita.

Non mancano le idee strane in Giappone. Forse non lo sapevate, ma il campionato giapponese è ripreso questo venerdì. Con un formato completamente rivoluzionato e alcune innovazioni. In Giappone un nuovo calendario modellato sui campionati europei. Scrive So Foot: “Prima di evocare questi sconvolgimenti, bisogna ancora capirne le ragioni. È un po’ tecnico, concentratevi. Tradizionalmente, la J-League si gioca nell’anno solare, da febbraio a dicembre. Finora tutto andava bene, ma il consiglio di amministrazione del campionato ha deciso alla fine di dicembre 2023 di spostare l’inizio e la fine della stagione per allinearsi alle date dei grandi campionati europei, nella speranza di rendere la competizione più attraente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

