La J-League abolisce il pareggio | in Giappone si va ai rigori e chi vince prende 2 punti So Foot

Da questa stagione, in Giappone il pareggio non si vede più. La J-League ha deciso di abolirlo: in caso di parità, si va ai rigori e chi vince ottiene due punti invece di uno. La novità ha già acceso il campionato, che è ripreso venerdì scorso, con molte squadre che si devono abituare a questa regola insolita.

Non mancano le idee strane in Giappone. Forse non lo sapevate, ma il campionato giapponese è ripreso questo venerdì. Con un formato completamente rivoluzionato e alcune innovazioni. In Giappone un nuovo calendario modellato sui campionati europei. Scrive So Foot: “Prima di evocare questi sconvolgimenti, bisogna ancora capirne le ragioni. È un po’ tecnico, concentratevi. Tradizionalmente, la J-League si gioca nell’anno solare, da febbraio a dicembre. Finora tutto andava bene, ma il consiglio di amministrazione del campionato ha deciso alla fine di dicembre 2023 di spostare l’inizio e la fine della stagione per allinearsi alle date dei grandi campionati europei, nella speranza di rendere la competizione più attraente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La J-League abolisce il pareggio: in Giappone si va ai rigori e chi vince prende 2 punti (So Foot) Approfondimenti su J League Pareggio Hockey ghiaccio: Asiago vince ai rigori il derby con Merano in Alps League Il Psg batte il Flamengo ai rigori e si prende la Coppa Intercontinentale Il Paris Saint-Germain conquista la Coppa Intercontinentale battendo il Flamengo ai rigori in una finale emozionante in Qatar. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ranking UEFA: l'Italia si avvicina alla Spagna, ma resta quinta. Il Portogallo scavalca la Germania L'Italia avanza, ma, neanche troppo nel ranking UEFA. Dopo gli ultimi risultati ottenuti in Europa League, Roma e Bologna hanno avvicinato la nostra Serie A al facebook La leggenda del basket USA ha mostrato un cartello con la scritta ‘Abolire l’ICE’ durante la presentazione delle squadre in una giornata della ‘Unrivaled League’, lega di basket 3x3 femminile di cui è tra le fondatrici. La sua protesta arriva dopo che in pochi gio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.