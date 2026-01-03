La Maceratese si prepara per Senigallia Lucero è out da valutare Perini e Gagliardi

La Maceratese si avvicina alla trasferta di Senigallia, con alcune incognite in rosa. Lucero è escluso dalla lista, mentre Perini resta da valutare in vista della partita. Gagliardi, invece, ha subito un colpo durante l’allenamento e le sue condizioni sono ancora da verificare. La squadra si prepara con attenzione, sperando di affrontare al meglio la sfida in programma.

Niente da fare per Lucero, c'è un punto interrogativo per Perini e sono da valutare le condizioni di Gagliardi che ha preso un colpo in allenamento. È la situazione in casa biancorossa alla vigilia della trasferta a Senigallia dove alle 15 di domani inizierà il girone di ritorno. Oggi i biancorossi sosterranno un allenamento di rifinitura e in questa occasione saranno valutate le condizioni di Gagliardi e Perini. È una Maceratese decisa a partire con il piede giusto il cammino nella seconda parte della stagione, la squadra è consapevole di dover disputare una prova attenta e senza sbavatura, all'esordio è stato infatti un errore ad avere spianato la strada al successo della Vigor.

