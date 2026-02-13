Furti nelle abitazioni | indagini in corso e nuovi controlli dei militari E c' è l' appello

Il furto in una casa di Portomaggiore ha spinto le forze dell’ordine a intensificare i controlli. Giovedì 12, i carabinieri hanno effettuato un maxi servizio di pattugliamento per fermare i ladri e garantire maggiore sicurezza ai residenti. La crescente preoccupazione nasce dai recenti episodi che si sono verificati anche nelle zone vicine, tra cui Argentano, dove le rapine in casa preoccupano sempre di più. Le indagini sono in corso e le forze dell’ordine invitano i cittadini a rimanere vigili e a segnalare eventuali comportamenti sospetti.

Mentre proseguono le indagini sui fatti avvenuti nei giorni e nelle settimane addietro, gli uomini e le donne dell’Arma portuense hanno svolto mirati controlli nel centro e lungo le principali vie di transito, anche con il supporto di colleghi in abiti civili e auto ‘civetta’. Le verifiche hanno interessato circa 50 persone ed oltre 30 veicoli. I carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo continueranno anche nelle prossime settimane e invitano soprattutto i cittadini a segnalare al 112 qualunque situazione sospetta. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

