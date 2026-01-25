Furti in serie nelle abitazioni | Bande che arrivano da fuori abbiamo rafforzato i controlli

Negli ultimi tempi si sono verificati diversi furti nelle abitazioni, spesso operati da bande provenienti da fuori zona. Per fronteggiare questa situazione, sono stati rafforzati i controlli e adottate misure preventive. L’attenzione rimane alta, e le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini, monitorando costantemente la situazione e attuando le strategie più efficaci per contrastare questo fenomeno temporaneo.

"L'attenzione resta alta: stiamo mettendo in atto le contromisure per questo aumento temporaneo di furti". Dopo l'ondata di colpi messi a segno o tentati negli ultimi giorni in tutta la provincia, il colonnello Raffaele Ruocco, comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, analizza il fenomeno sul territorio, dalla provenienza dei gruppi criminali al loro modus operandi. Quanto sono aumentati i colpi nelle abitazioni della provincia nell'ultimo anno? "Si tratta di un fenomeno periodico, che si verifica in particolare tra settembre e metà gennaio. Dal 2018 al 2021 il numero di furti in abitazione è stato più o meno stabile.

