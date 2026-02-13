Funerali Zichichi l' arrivo del feretro in chiesa

Antonino Zichichi è morto, e il suo feretro è stato portato nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. La cerimonia funebre si svolge oggi davanti a molti colleghi, amici e familiari. La chiesa si riempie di persone che vogliono dare l'ultimo saluto al fisico e accademico, il cui nome è legato a importanti scoperte scientifiche. La bara, coperta da un drappo con i colori della bandiera italiana, è arrivata poco fa, attirando l’attenzione di chi ha seguito la notizia.

Il feretro di Antonino Zichichi è arrivato alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Qui verranno celebrati i funerali in forma solenne, così come stabilito dal governo. La cerimonia celebrata da Marcelo Sanchez Sorondo, vescovo cancelliere emerito della Pontificia accademia delle scienze e della Pontificia accademica delle scienze sociali.