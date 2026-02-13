Francia gruppo di sciatori travolto da valanga | tre morti in Savoia

Un gruppo di sciatori ha perso la vita in una valanga nella stazione di Val d'Isere, in Savoia, a causa di un improvviso distacco di neve. La slavina ha travolto gli sciatori mentre percorrevano un'area non battuta, senza preavviso. Uno di loro, un uomo di 35 anni, ha tentato di avvisare gli altri, ma la massa di neve ha impedito ogni possibilità di salvezza.

(Adnkronos) – Tre sciatori sono morti a causa di una valanga in un'area fuori pista nella stazione sciistica di Val d'Isere, in Savoia. Lo ha annunciato la stazione sciistica situata sulle Alpi francesi. La valanga ha travolto sei sciatori, quattro dei quali erano accompagnati da una guida professionista. "Nonostante la risposta rapida dei soccorsi, tre persone.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su francia gruppo Tragedia in montagna, valanga travolge un gruppo di sciatori: due morti, un disperso Questa mattina una valanga ha travolto un gruppo di sciatori nella zona di Solda, in Alto Adige. Ultime notizie su francia gruppo Argomenti discussi: Valanga nei pressi di Saint-Veran sulle Alpi francesi, morti due sciatori; Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi argento in staffetta mista ad Antholz-Anterselva · Risultati biatlhon oggi; Francia, valanga uccide due sciatori vicino Saint-Veran; Erica Cipressa, la schermitrice veneziana bronzo alle Olimpiadi di Tokyo cambia bandiera: gareggerà per la Francia. Ecco perché. Francia, gruppo di sciatori travolto da valanga: tre morti in SavoiaTre sciatori sono morti a causa di una valanga in un'area fuori pista nella stazione sciistica di Val d'Isere, in Savoia. Lo ha annunciato la stazione sciistica situata sulle Alpi francesi. adnkronos.com Francia, valanga uccide due sciatori vicino Saint-Veran(Adnkronos) – Una valanga ha ucciso due sciatori nei pressi del villaggio di Saint-Veran, noto per essere il villaggio più alto delle Alpi francesi. Le due vittime, una nata nel 1997 e l’altra nel 199 ... sassarinotizie.com Nei sorteggi della Nations League 2026/2027 l’Italia è stata inserita nel gruppo A1 dove incontrerà come avversarie la Francia, il Belgio e la Turchia. La fase a gironi prenderà il via a fine settembre 2026 per concludersi il prossimo novembre. Quarti di finale e - facebook.com facebook #SorteggioNationsLeague: l’ #Italia nel gruppo con Francia, Belgio e Turchia x.com