Francesco Friedrich risponde ed è il più veloce nella seconda prova di bob a 2 Baumgartner ancora protagonista

Dopo il primo round di bob a 2 ai Giochi di Milano Cortina 2026, Johannes Lochner aveva preso il comando. Nella seconda prova, però, Friedrich ha risposto forte e chiuso con il tempo più veloce. Con questa vittoria, il campione 4 volte medaglia d’oro olimpica si prende la testa della classifica, lasciando Lochner a inseguire. La gara si fa interessante e promette ancora emozioni.

Il primo round era andato a Johannes Lochner, il secondo va a Francesco Friedrich. Il fuoriclasse 4 volte medaglia d'oro olimpica, infatti, ha risposto al rivale e ha messo a segno il miglior tempo al termine della seconda prova della gara di bob a 2 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano intitolato ad Eugenio Monti, il miglior tempo della seconda prova lo ha fissato Francesco Friedrich in 55.99 con un solo centesimo di vantaggio su Johannes Lochner. Terza posizione per il britannico Brad Hall (56.19) a 20 centesimi, subito davanti al nostro Patrick Baumgartner che chiude in 56.

