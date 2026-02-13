Francesco Cicchella in scena all’Apollo di Lecce con Tante belle cose

Francesco Cicchella arriva a Lecce e presenta lo spettacolo “Tante belle cose” dopo aver conquistato il pubblico nei teatri di tutta Italia. La sua performance, prevista per martedì 17 febbraio alle 21 all’Apollo, combina musica, comicità e momenti di riflessione, attirando molti spettatori già in fila per l’evento.

LECCE – Francesco Cicchella approda a Lecce e porta in scena “Tante belle cose” con un attesissimo viaggio tra musica, comicità ed emozioni: appuntamento martedì 17 febbraio, alle ore 21. Con il suo nuovo spettacolo, un one man show dal ritmo travolgente che unisce comicità, musica e una narrazione dal sapore autentico. Con la sua inconfondibile ironia, la voce potente e la capacità di trasformarsi in mille volti, Francesco Cicchella torna a conquistare il pubblico italiano in uno spettacolo che promette risate, emozioni e tanta verità. In un salotto televisivo, Cicchella – nei panni di sé stesso ormai sessantenne – sorprende il pubblico annunciando il suo ritiro dalle scene.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Francesco Cicchella debutta a Benevento con il suo spettacolo 'Tante belle cose', portando sul palco un'esibizione esilarante e coinvolgente.

