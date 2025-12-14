‘Tante belle cose’ con Francesco Cicchella per la sua prima volta a Benevento

Francesco Cicchella debutta a Benevento con il suo spettacolo ‘Tante belle cose’, portando sul palco un’esibizione esilarante e coinvolgente. Dopo aver riscosso grande successo altrove, l’artista ha incontrato il pubblico del Teatro Comunale, regalando momenti di ilarità e intrattenimento in una serata speciale alla scoperta del suo talento dal vivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Doppio appuntamento ieri al Teatro Comunale per Francesco Cicchella con il suo esilarante spettacolo 'Tante belle cose' e p rima volta per lui nella nostra città con un suo show. Completamente diverso dal precedente spettacolo, ' Bis!', Francesco offre al pubblico una storia differente: lui, ormai sessantenne, ospite in un programma diversamente noto, si racconta in un intervista surreale prima di esibirsi per l'ultima volta e così abbandonare per sempre le scene. Ma, il triste ricordo di un episodio passato della sua vita, da il là a quello che sarà poi l vero e proprio spettacolo.