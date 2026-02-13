Artisti internazionali e musica italiana Live date imperdibili

Artisti internazionali e musica italiana si esibiscono questa settimana a Bologna, tra i live in programma ci sono concerti che celebrano i trent’anni del gruppo pop locale, creando un’atmosfera di festa e nostalgia nelle strade della città.

di Pierfrancesco Pacoda Inizia all'insegna della storia del pop bolognese la settimana di concerti in città. Questa sera all'Estragon si esibiranno gli Skiantos, il gruppo che, nella seconda metà degli anni '70, ha fatto nascere il 'rock demenziale'. Senza i fondatori, Roberto 'Freak' Antoni e Dandy Bestia, scomparsi, la formazione porta in scena brani che sono entrati nella storia del costume. Il giorno successivo, domani, altro appuntamento, nello stesso posto, all'insegna della nostalgia, con un San Valentino affidato alle più famose sigle dei cartoni animati, cantate da Cristina d'Avena, insieme ai Gem Boy.