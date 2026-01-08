Fermato alla guida di un’auto rubata scatta la denuncia

I carabinieri di Menfi hanno fermato un uomo di 41 anni, sotto misura di sicurezza della libertà vigilata, alla guida di una Toyota Yaris rubata a Sciacca. L’intervento ha portato alla sua denuncia, rafforzando l’attenzione sulla prevenzione e il contrasto dei furti di veicoli nella zona. La vicenda evidenzia l’importanza delle attività di controllo e la collaborazione tra forze dell’ordine e comunità.

I carabinieri della stazione di Menfi hanno fermato un quarantunenne, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, mentre era alla guida di una Toyota Yaris risultata rubata nelle prime ore del mattino a Sciacca, in via dei Lillà.A carico di R.F., residente a Menfi, è scattata una.

