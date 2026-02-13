FdI Lanciano spaccato Gabriele Di Bucchianico | Sono io il capogruppo

Gabriele Di Bucchianico annuncia di essere ancora il capogruppo di Fratelli d’Italia a Lanciano, dopo essere stato rimosso dal partito. La decisione è arrivata a seguito di tensioni interne che hanno diviso il circolo locale, creando un clima di scontento tra i sostenitori. Di Bucchianico, che ha contribuito a rafforzare il partito nel territorio, spiega di non aver mai ricevuto una comunicazione ufficiale di destituzione e denuncia una situazione di confusione all’interno del gruppo. Nei mesi recenti, i membri si sono confrontati su diverse scelte politiche, alimentando le divisioni tra i sostenitori.

A sedici mesi dall'ingresso degli ex consiglieri della Lega nel gruppo consiliare, l'equilibrio nella compagine lancianese del partito di Giorgia Meloni è ormai saltato. Nei giorni scorsi l'ultima goccia è stata la revoca del capogruppo, ruolo assunto da Gianluca D'Intino. Ma il capogruppo 'destituito', Di Bucchianico, ha più di un sassolino da togliersi dalla scarpa e lo fa nella conferenza stampa convocata questa mattina, 13 febbraio, nella sala Benito Lanci. "Ringrazio chi mi è rimasto vicino in questo ultimo anno e mezzo, la presidente del consiglio Gemma Sciarretta – esordisce Di Bucchianico – insieme abbiamo fatto proposte serie, concrete, ma solo per servire al meglio questa città con i tanti problemi che ci sono e che stiamo cercando di risolvere con impegno e determinazione.

