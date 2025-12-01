EA FC 26 Joga Bonito Heroes Nel Roster Di Ultimate Team Arrivano Tre Carte Inedite
Electronic Arts ha annunciato che, durante la nuova promo inedita Joga Bonito, rilascerà tre nuovi eroi per la popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. La Settimana Del Black Friday Di Amazon E’ Arrivata!. Scopri tutte le imperdibili offerte che Amazon propone nei giorni della settimana più attesa dell’anno. Il Black Friday è arrivato! Acquista Ora! Al momento, la software house canadese non ha rivelato i nomi dei giocatori che riceveranno la carta speciale Joga Bonito ma ha rilasciato degli indizi che possono aiutarci a fare delle previsioni. Il giocatore al centro dell’immagine che riportiamo in calce all’articolo potrebbe essere l’ex fantasista argentino Pablo Aimar che veniva soprannominato “Il Mago”. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
