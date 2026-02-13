Conferenza stampa Fabregas alla vigilia di Como Fiorentina | Ecco la verità sulla sostituzione di Nico Paz col Napoli

Cesc Fabregas ha spiegato oggi perché Nico Paz è stato sostituito contro il Napoli, causa di alcune tensioni tra i tifosi e la società. Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Como, il centrocampista ha chiarito i motivi della decisione e ha condiviso un dettaglio sulla sua scelta tattica.

