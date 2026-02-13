Fabi e Vandelli Banco del Mutuo Soccorso Olly e Angelina Mango

Niccolò Fabi ha aperto il ciclo di concerti nelle Marche il 16 febbraio al Teatro delle Muse di Ancona, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La sua performance, caratterizzata da canzoni intense e arrangiamenti sobri, ha conquistato gli spettatori, molti dei quali hanno condiviso sui social foto e commenti entusiasti. Il giorno dopo, il 17 febbraio, Maurizio Vandelli ha portato sul palco la sua energia e i successi degli Equipe 84, rendendo l’atmosfera ancora più vibrante e coinvolgente. La stagione prosegue con altri appuntamenti, mentre il pubblico si prepara già a vivere nuove emozioni.

Nella stagione di concerti nelle Marche, spicca l'appuntamento del 16 febbraio ad Ancona al Teatro delle Muse con Niccolò Fabi (nella foto), una della voci più originali della canzone d'autore italiana, seguito il 17 da Maurizio Vandelli. Presenterà un omaggio a Lucio Battisti. Al grande cantautore scomparso è dedicata in città anche la serata del 28 febbraio al Teatro Sperimentale, 'Ancona suona Lucio Battisti', con un ensemble che interpreterà brani come 'Emozioni', 'I giardini di marzo', e 'Mi ritorni in mente'. Il 27 febbraio al Teatro Ventidio Basso di Macerata arriva uno dei gruppi protagonisti della stagione, inizio anni '70, del progressive rock italiano, che conquistò anche il mercato estero, il Banco del Mutuo Soccorso, mentre il 7 marzo al Mamamia di Senigallia suonano i Marlene Kuntz, star del rock degli anni '90, tornati adesso con un nuovo repertorio.