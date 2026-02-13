Era lì, nel barattolo. Orrore nel supermercato italiano: una scena da voltastomaco. Un cliente di un supermercato in provincia di Bari ha aperto un barattolo di funghi trifolati e ha trovato una blatta, probabilmente rimasta intrappolata durante la fase di confezionamento. Il fatto ha suscitato sdegno tra i clienti e ha portato i responsabili del negozio a rimuovere immediatamente la merce dagli scaffali e avviare controlli sanitari.

Brutta sorpresa per un cliente di un supermercato in provincia di Bari, che ha trovato una blatta all’interno di un barattolo di funghi trifolati. L’insetto era all’interno di una confezione sigillata del brand Baresa, acquistata nel supermercato Lidl di Mola di Bari. La scoperta ha immediatamente suscitato indignazione e preoccupazione. A raccontare l’episodio è stato il Corriere del Mezzogiorno, che ha pubblicato anche le immagini del barattolo incriminato e dello scontrino di acquisto. La notizia ha attirato l’attenzione dei media locali e dei consumatori, sollevando dubbi sulla sicurezza alimentare del prodotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Era lì, nel barattolo”. Orrore nel supermercato italiano: una scena da voltastomaco

