Enrico Zanisi noto pianista della nuova generazione alla Casa del Jazz

Enrico Zanisi, noto pianista della nuova generazione, si esibirà alla Casa del Jazz il 22 febbraio alle ore 18, portando sul palco il suo stile raffinato e la capacità di coinvolgere il pubblico con interpretazioni intense.

Alla Casa del Jazz, il 22 febbraio alle ore 18, l'appuntamento è con Enrico Zanisi, uno dei pianisti più apprezzati della nuova generazione, noto per la profondità espressiva e la maturità del linguaggio. L'appuntamento è domenica 22 febbraio, nella Sala concerti "Armando Trovajoli" alle 18 con biglietto d'ingresso di 15 euro.

Enrico Rava, il trombettista italiano di fama internazionale, è stato eletto «musicista dell’anno» nella classifica Top Jazz 2025 di Musica Jazz.

Jazz d’autore alle Jam del Pin con il piano di Enrico ZanisiAlle Jam del Pin stasera, alle 21.30, sul palco sarà la volta del pianista romano Enrico Zanisi, nota realtà del jazz italiano, che proporrà un suo tributo a Joe Henderson. In qualità di pianista ... lanazione.it

Flo e Enrico Zanisi, quando il jazz incontra le musiche del Sud del mondoUn concerto in cui musica e parole raccontano storie di migranti. Da Carlos Gardel, padre del tango argentino, al Lusitania, il transatlantico più grande e veloce del mondo, affondato in soli otto ... ilmattino.it

