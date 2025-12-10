Christmas in Jazz il Natale alla Casa del Jazz

Una rassegna all’insegna dello swing, del dixieland, del Jazz delle origini: torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con Christmas in Jazz.La rassegna organizzata dalla Fondazione Musica per Roma si svolgerà dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 porterà alla Casa del Jazz musica, emozioni e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Torna a Santa Marinella Jazz & Blues Christmas edition - facebook.com Vai su Facebook

Il Natale alla Casa del Jazz di Roma è 'Christmas in Jazz' - Torna l'atteso appuntamento con i concerti natalizi alla Casa del Jazz di Roma, un viaggio musicale che attraversa le origini e l'evoluzione del jazz, dal dixieland e dallo swing fino al bop. Lo riporta ansa.it