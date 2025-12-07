Maltempo Italia un’intera provincia in ginocchio | esonda un torrente case sott’acqua VIDEO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il litorale tirrenico del Messinese, dove in poche ore sono caduti quasi 100 mm di pioggia. Le precipitazioni eccezionali hanno messo in ginocchio diversi comuni della zona, creando disagi, allagamenti e smottamenti. Sant’Agata di Militello, esonda il torrente Carrubba. Situazione critica a Sant’Agata di Militello, dove le piogge torrenziali hanno provocato l’ esondazione del torrente Carrubba. Un fiume di acqua, fango e detriti ha invaso le strade del centro e delle aree circostanti, causando allagamenti in scantinati e piani bassi. Le zone più colpite sono il quartiere Pidocchietto e le vie parallele a via Campidoglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo Italia, un’intera provincia in ginocchio: esonda un torrente, case sott’acqua (VIDEO)

Argomenti simili trattati di recente

L'Italia inizia la settimana nella morsa del maltempo

Maltempo Italia, tempesta di ghiaccio devasta l’area: vigili del fuoco al lavoro per ore

Meteo, sull’Italia splenderà il sole e le temperature saranno estive fino a domenica. Ma con l’equinozio d’autunno arriverà il maltempo

Conferme sul maltempo tra il 12 ed il 14 dicembre, ma l'inverno latiterà sull'Italia: - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - Il #maltempo flagella l’Italia. #Neve e gelo nel nord-est #25novembre #allertameteo #meteo #clima #pioggia #freddo #cronaca #NEWS #TV2000 @tg2000it Vai su X

Maltempo sull’Italia, danni e allagamenti in Toscana e Veneto, nubifragi in Lombardia - Un’ondata di maltempo ha investito l’Italia oggi 10 settembre causando allagamenti, frane e disagi. Come scrive fanpage.it

Maltempo al Nord, a Milano esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino - ha colpito diverse regioni d'Italia, soprattutto la Lombardia e la Liguria. Riporta tg24.sky.it

Il maltempo sferza l’Italia: oggi ancora temporali, ma il peggio deve arrivare - Il maltempo devasta la Romagna, con raffiche di vento a oltre 100 Km/h e grandine che ha colpito prima dell'alba la costa romagnola, interessando inizialmente il Ravennate e ... Lo riporta quotidiano.net