Il Libro dei Fatti in dono al maestro Riccardo Muti
Il Maestro Riccardo Muti ha ricevuto una delle prime copie del Libro dei Fatti 2025, giunto alla sua 35esima edizione. Un evento che celebra l'importanza della musica e della cultura, riconoscendo il ruolo di Muti come figura di spicco nel panorama musicale internazionale.
Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Il maestro Riccardo Muti ha ricevuto una delle prime copie del Libro dei Fatti 2025, giunto alla sua 35esima edizione. L'enciclopedia delle notizie, pubblicata da Adnkronos, offre una chiave di lettura per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l'Italia nel biennio 2024-2025. Il volume è stato consegnato al celebre direttore d'orchestra a nome del presidente del Gruppo Adnkronos, il Cavaliere del Lavoro Pippo Marra, a margine di una cerimonia svoltasi a Firenze, nella sede dell'Accademia della Crusca. In quell'occasione Muti ha ricevuto il Premio internazionale “Crusca – Benemeriti della Lingua Italiana”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
