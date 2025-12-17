Il Libro dei Fatti in dono al maestro Riccardo Muti

Il Maestro Riccardo Muti ha ricevuto una delle prime copie del Libro dei Fatti 2025, giunto alla sua 35esima edizione. Un evento che celebra l'importanza della musica e della cultura, riconoscendo il ruolo di Muti come figura di spicco nel panorama musicale internazionale.

Libro in dono ai ragazzi. Il Maestro insegna sempre - Il Comune ha acquistato 95 copie del romanzo "La luna nelle Baracche" di Alberto Manzi e lo ha distribuito nella scuola media del paese. lanazione.it

Quest'anno regala un libro a Natale! Sostieni le librerie, grandi e piccole, e dai un impulso alla lettura: un libro è un dono prezioso che arricchisce chi lo riceve e chi lo regala. Invece di spendere soldi in regali inutili, scegli qualcosa che resta nel tempo, - facebook.com facebook

SERRA CLUB MATERA PRESENTA LIBRO “TI DONO LA MIA VITA” DI ANTONIA DARTIZIO A MATERA: REPORT E FOTO x.com

