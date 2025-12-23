Ecco la nuova linea di autobus 16 che collegherà la stazione al quartiere Spip

Da venerdì 2 gennaio 2026, sarà istituita la nuova linea n° 16 “ECO DISTRICT”, che collegherà la Stazione FS (fermata Ovest) al quartiere SPIP. Il servizio sarà attivo, in via sperimentale (fino al 31122026), nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con corse ogni 30 o 40 minuti a seconda. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

