Al via Luoghi dell’anima Monica Guerritore presenta il suo film di esordio alla regia
Dal 10 al 14 dicembre torna Luoghi dell’Anima - Italian Film Festival, sull’intreccio tra cinema, paesaggio e poesia nei luoghi cari a Tonino Guerra: Rimini, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli. Il programma trova a Rimini, nel Cinema Fulgor, il suo centro nevralgico. La sesta edizione sarà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In viaggio nei ’Luoghi dell’anima’. Tante star del cinema italiano al festival dedicato a Tonino Guerra
Con i "Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival", l'industria cinematografica invade Rimini, Santarcangelo e Pennabilli
Ecco il “Natale nei luoghi dell’anima”, Santarcangelo si accende per le festività
Santarcangelo. Tutto esaurito per il primo fine settimana del “Natale nei luoghi dell’anima” - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere, lo sfogo del cugino: “Molti di voi avrebbero preferito un finale peggiore, l’odio vuole ... tpi.it
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com