Malore in bici | gravissima una donna

Attimi di grande paura nella tarda mattinata di ieri sulla strada dell'Aione, nei pressi di Montiano, dove una ciclista di 57 anni è stata colpita da un improvviso arresto cardiaco mentre percorreva il tratto collinare. La donna, che stava pedalando insieme ad un gruppo di amici ciclisti, si è improvvisamente accasciata a terra. Ad intervenire per primo sulla scena è stato un infermiere fuori servizio che stava transitando in auto. L'uomo ha iniziato le manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare, fondamentali per mantenere la circolazione in attesa dei soccorsi avanzati. Nel giro di pochi minuti è arrivata l' ambulanza Blsd della Croce Rossa di Magliano.

