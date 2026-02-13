A 165 metri di altezza, sospeso nel vuoto sopra Vienna, uno scivolo trasparente serpeggia lungo la facciata nord della Donauturm, l’edificio più alto dell’Austria. Questa attrazione, inaugurata ieri, è il primo scivolo artistico di questo tipo in Europa e permette ai visitatori di vivere un’esperienza ad alta quota, scivolando lungo una struttura di vetro che si staglia contro il cielo.

A 165 metri di altezza, sospeso nel vuoto sopra Vienna, uno scivolo trasparente serpeggia lungo la facciata nord della Donauturm, l’edificio più alto d’ Austria. Non si tratta di una semplice attrazione da parco divertimenti: è un’ installazione artistica firmata dal celebre artista belga-tedesco Carsten Höller, che trasforma l’esperienza della gravità in un viaggio tra arte contemporanea e pura adrenalina. Inaugurato nel novembre 2023 dopo un’installazione spettacolare con l’ausilio di elicotteri, lo scivolo si estende per 40 metri e porta i visitatori più audaci dalla piattaforma centrale fino al livello panoramico a 150 metri di altezza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Donauturm Vienna: lo scivolo artistico più alto d’Europa a 165 metri di altezza

Approfondimenti su donauturm vienna

I mercatini di Natale europei sono un appuntamento imperdibile che trasforma le città in atmosfere fiabesche.

Il Castello di Andraz, situato a 1776 metri di altitudine nelle Dolomiti, è il castello più alto d'Italia.