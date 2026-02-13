Don Samuele Marelli respinta la proposta di patteggiamento per l' accusa di violenza sessuale

Don Samuele Marelli, il sacerdote accusato di aver abusato di quattro ragazzi minorenni tra il 2019 e il 2023, ha visto respinta la proposta di patteggiamento a 2 anni di reclusione avanzata dalla sua difesa durante l'udienza di questa mattina. La decisione del giudice arriva dopo che la procura aveva contestato alcuni aspetti dell’accordo, sostenendo che i fatti contestati richiedono un processo pieno per accertare tutte le responsabilità. Durante l’udienza, Marelli ha mantenuto un volto impassibile, mentre i dettagli delle accuse sono stati illustrati agli inquirenti.

È stata respinta la proposta di patteggiamento a 2 anni di reclusione avanzata dalla difesa di don Samuele Marelli, il sacerdote accusato di aver abusato di 4 ragazzi minorenni tra il 2019 e il 2023. La decisione è arrivata da parte del gup Marco Formentin durante l'udienza del processo preliminare tenutasi mercoledì 11 febbraio al tribunale di Monza. Abusi, quali palpeggiamenti e atti sessuali, che il sacerdote avrebbe commesso sia nella propria abitazione che durante vacanze di gruppo e ritiri spirituali. Il tribunale ecclesiastico ha già emesso verdetto di colpevolezza nei suoi confronti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Don Samuele Marelli torna in tribunale dopo che il patteggiamento a due anni è stato respinto.

