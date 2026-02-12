L’accusa di violenza sessuale Respinto il patteggiamento a 2 anni Don Samuele Marelli va a processo

Don Samuele Marelli torna in tribunale dopo che il patteggiamento a due anni è stato respinto. Il sacerdote aveva proposto di chiudere la vicenda con un accordo, ma il giudice ha deciso di non accettarlo. Ora il processo continua, mentre Marelli si trova davanti a un’accusa di violenza sessuale. La decisione arriva dopo che aveva offerto circa dieci mila euro a ciascuno dei tre ragazzi coinvolti, che si sono costituiti parti civili insieme ai loro genitori.

Due anni con la sospensione condizionale della pena, subordinata alla partecipazione a un percorso psicologico, dopo avere offerto una decina di migliaia di euro a ciascuno dei tre ragazzi che si sono costituiti parti civili con i rispettivi genitori. Un patteggiamento, concordato con la Procura di Monza e proposto dalla difesa di don Samuele Marelli, non accolto dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Marco Formentin, che ha ritenuto la gravità delle condotte verso "soggetti vulnerabili". Il sacerdote di 38 anni imputato di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori, già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno e responsabile della pastorale giovanile seregnese, poi responsabile della Fondazione diocesana per gli oratori milanesi e con l'aspirazione di diventare direttore del Servizio nazionale per la pastorale giovanile, dovrà ripresentarsi a giugno per il processo.

