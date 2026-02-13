Dodici condanne per CasaPound | il racconto dell'aggressione dei neofascisti a Bari

Il Tribunale di Bari ha condannato dodici militanti di CasaPound dopo aver riconosciuto le loro responsabilità nell'aggressione avvenuta nel centro cittadino. La sentenza si basa sulla legge Scelba, applicata per la prima volta in questa occasione, e arriva dopo mesi di indagini sulle violenze di alcuni neofascisti. Durante il processo, sono stati presentati video e testimonianze che mostrano il gruppo di aggressori mentre colpiva con bastoni e bottiglie i manifestanti di fronte a un locale.

