Horses il gioco horror vietato su steam ora disponibile su gogcom

il caso di HORSES: un videogioco indie bandito e le sue ripercussioni. Nel panorama dei videogiochi indipendenti, alcuni titoli suscitano discussioni immediate per motivi vari, tra cui contenuti controversi o politiche di piattaforme di distribuzione. Uno degli esempi più recenti è HORSES, un gioco horror che ha attirato l'attenzione globale per essere stato rimossi da Steam senza una spiegazione ufficiale. Questo caso mette in evidenza come la gestione delle piattaforme di distribuzione possa influenzare significativamente la diffusione di un prodotto. il rifiuto di Steam e le implicazioni sulla distribuzione.

