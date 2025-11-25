My Hero Academia | cosa significa davvero essere un eroe?

A volte mi sento un fallito. Come se non ci fosse speranza per me. Ma anche così, non mi arrenderò. Mai! C’era una volta un ragazzo senza poteri, in un mondo dove avere un Quirk era norma, proprio come nell’universo di Vigilantes. Quel ragazzo, tuttavia, sognava di diventare un Eroe ad ogni costo, il più grande eroe di tutti i tempi. Oggi, dopo più di dieci anni di dolori e gioie, quel sogno s’avvera. Izuku Midoriya è davvero il Number One Hero, ma non come i più avrebbero immaginato: è un simbolo di resistenza e sopportazione, un giovane che non si è arreso dinanzi alle ingiustizie della vita, alla morte, alle incomprensioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

