Mario Draghi ha partecipato ieri al vertice dei leader europei nel castello fiammingo di Alden Biesen, dove ha sottolineato la necessità di mobilitare il risparmio europeo per contrastare il deterioramento economico dell’UE. Durante l’incontro, il ex presidente del Consiglio ha evidenziato come le riserve finanziarie dei cittadini e delle imprese possano diventare uno strumento chiave per rafforzare la ripresa e affrontare le sfide della crisi globale e della pressione geopolitica. Un dettaglio che distingue questa riunione è stato l’appello diretto a trasformare già a marzo le riflessioni sulla competitività in azioni concrete, senza aspett

A dominare la giornata sono stati gli interventi di Mario Draghi ed Enrico Letta, ascoltati con grande attenzione dai leader e seguiti ogni volta da confronti puntuali sulle ricette più urgenti. L’ex presidente della Bce ha evidenziato “il deterioramento del contesto economico” e “l’urgenza di affrontare tutte le questioni” già sollevate nel suo rapporto. Draghi ha insistito su più fronti: riduzione delle barriere nel mercato unico, mobilitazione del risparmio europeo, integrazione dei mercati dei capitali, interventi sui costi dell’energia e possibilità di ricorrere, se necessario, alle cooperazioni rafforzate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Deterioramento economico UE, Draghi: “mobilitare il risparmio europeo”

Approfondimenti su deterioramento economico

Ultime notizie su deterioramento economico

Argomenti discussi: Competitività che smonta l’Unione; Anche Draghi al summit sulla competitività Ue: Urgente investire; Draghi ai leader Ue: Urgente agire; Nuovo allarme di Mario Draghi per l'UE: L'economia peggiora, è urgente agire.

Draghi ai leader Ue: Urgente agireMario Draghi interviene davanti ai leader europei e sferza: occorre agire. L' ex presidente della Bce ha evidenziato il deterioramento del contesto economico da quando ha presentato il suo rapporto e ... rainews.it

Draghi in Belgio sprona i leader Ue: Urgente investireL'intervento dell'ex presidente della Bce nella sessione del summit informale al castello di Alden-Biesen ... adnkronos.com

Al vertice di Alden Biesen, Meloni promuove l'asse con la Germania sulla competitività di cui hanno discusso i 27. Draghi e Letta ripetono l'allarme sul declino economico dell'Ue, sollecitando a spingere su mercato unico e debito comune #EuropeNews - facebook.com facebook

Ue, Draghi ai leader: “Panorama economico deteriorato è urgente agire” x.com