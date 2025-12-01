Ue il monito di Mario Draghi sull’intelligenza artificiale
All’apertura dell’anno accademico del Politecnico, Mario Draghi durante il suo discorso ha esortato l’Europa a superare la diffidenza verso le tecnologie emergenti. Ai giovani ha ricordato che «La tecnologia è globale e il talento va dove ha le migliori opportunità, ma non rinunciate a costruire qui». Alla politica europea ha chiesto invece un cambio di mentalità, sostenendo che «Il primo passo per riportare l’Europa sulla strada dell’innovazione è cambiare la sua cultura della precauzione, ridurre l’onere della prova che imponiamo alle nuove tecnologie e attribuire al potenziale dell’ intelligenza artificiale lo stesso peso che attribuiamo ai suoi rischi». 🔗 Leggi su Lettera43.it
