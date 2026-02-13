Dall' inizio del 2026 espulse 24 persone nella provincia di Novara

Nel 2026, 24 stranieri senza permesso di soggiorno sono stati allontanati dalla provincia di Novara. La polizia ha eseguito le espulsioni dopo aver scoperto che queste persone erano entrate illegalmente nel territorio. Uno degli episodi più recenti riguarda un cittadino extracomunitario fermato durante un controllo di routine.

