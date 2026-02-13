Dall' inizio del 2026 espulse 24 persone nella provincia di Novara

Nel 2026, 24 stranieri senza permesso di soggiorno sono stati allontanati dalla provincia di Novara. La polizia ha eseguito le espulsioni dopo aver scoperto che queste persone erano entrate illegalmente nel territorio. Uno degli episodi più recenti riguarda un cittadino extracomunitario fermato durante un controllo di routine.

Dall'inizio del 2026 ad oggi in provincia di Novara sono stati espulsi 24 cittadini stranieri, extracomunitari, trovati senza permesso di soggiorno.Lo ha comunicato la Questura, precisando che in queste prime settimane di febbraio sono stati accompagnati coattivamente alla frontiera due cittadini.🔗 Leggi su Novaratoday.it Qualità della vita: Novara perde quota e scivola al 45° posto nella classifica del Sole 24 Ore Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. la telecronaca dell'halfpipe: numeri, urla divertite, risate, espressioni di incredulità. "era sedici! era sedici!! daaaaaaah arrhhh aha ahaha" Parole in italiano corrente pronunciate dall'inizio della telecronaca: quattro. x.com A pochi giorni dall' inizio della sua stagione che prenderà il via ila prossima settimana Pippo Ganna parla della sua stagione che inizierà il prossimo mercoledì, trovando anche il tempo di sorridere: "Vincere Sanremo, tappa di Verbania e crono al Tour Ci met facebook