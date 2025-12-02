Qualità della vita | Novara perde quota e scivola al 45° posto nella classifica del Sole 24 Ore

Qualità della vita in calo nel novarese, almeno secondo la nuova edizione dell'indagine del Sole 24 Ore, dove la provincia di Novara perde quota e scende in 45esima posizione (su 107) nella classifica delle province più vivibili d'Italia.Rispetto all'edizione 2024 della graduatoria elaborata dal. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

