Anteprima del Premio Elsa Morante | al teatro Diana standing ovation per Dacia Maraini

Un palcoscenico importante dove questa mattina si è svolta l’anteprima ufficiale della 40esima edizione del prestigioso Premio Elsa Morante. Presso lo storico Teatro Diana, la direttrice del premio letterario Tiuna Notarbartolo ha intervistato la scrittrice candidata al Nobel Dacia Maraini, presidentessa del Premio Elsa Morante. L’intervista esclusiva è stata centrata sui temi cari all’autrice su Elsa Morante, di cui ricorrono i 40 anni dalla scomparsa, e sul premio stesso. Dopo i saluti di Claudia Mirra direttrice del Teatro Diana e di Margherita Siniscalchi presidentessa della Commissione Scuola della V Municipalità, hanno posto delle domande alla scrittrice il giurato Enzo Colimoro, segretario dell’ODG Campania, la vincitrice del Premio Elsa Morante Ragazzi 2009 Ornella Della Libera, Giulia Giannini della Giannini Editore, l’attore Alessandro Incerto e Francesco Bellofatto per il Dac, Distretto Aerospaziale della Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it