Le squadre i soldi i partner | dietro le quinte dell' incontro per Nba Europe a Londra
Questa mattina a Londra si è svolta una riunione dedicata alla possibile creazione di una nuova lega europea di NBA. Alla presentazione hanno partecipato circa 250 rappresentanti delle squadre coinvolte e dei partner interessati. L'incontro ha avuto l’obiettivo di delineare le linee guida e le modalità di sviluppo di questa iniziativa, offrendo uno sguardo approfondito sul futuro del basket professionistico nel continente.
Uno sguardo esclusivo su cosa NBA e FIBA hanno in mente per il progetto Europa. In un lussuoso albergo del centro di Londra, la lega Usa e il governo del basket mondiale hanno alzato il sipario sulla loro visione per la lega che secondo i loro piani dovrebbe partire nell’autunno 2027, quella che nelle idee attuali dovrebbe avere squadre fisse in 12 città, comprese Roma e Milano. Un incontro in cui sul palco sono saliti anche Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale. Uno a cui ha partecipato anche l’Olimpia Milano, con Ettore Messina e il g.m. Stavropoulos, assieme ad una lunga lista di squadre interessate che comprende tutte le potenze del continente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
