Chiuse le indagini sul progetto Scalo House a Milano | gli indagati salgono a 22 tra loro anche funzionari comunali

Sono state conclude le indagini sul progetto Scalo House a Milano, coinvolgendo 22 persone tra tecnici e funzionari comunali. Le accuse riguardano presunte irregolarità urbanistiche, abusi edilizi e falso, sollevando questioni sulla correttezza delle procedure e sulle responsabilità nell’ambito dell’importante intervento urbanistico.

Chiuse le indagini sul progetto Scalo House a Milano: 22 indagati tra tecnici e funzionari per presunte irregolarità urbanistiche, abusi edilizi e falso.

Chiuse le indagini sul progetto Scalo House a Milano: 22 indagati tra tecnici e funzionari per presunte irregolarità urbanistiche, abusi edilizi e falso

