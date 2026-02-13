Crisi dei numeri 1 | Sommer e Di Gregorio si giocano il futuro nel Derby d’Italia

Yann Sommer e Michele Di Gregorio rischiano il futuro nelle rispettive squadre dopo le recenti prestazioni deludenti. La loro affidabilità tra i pali è messa in discussione, proprio mentre si avvicina il Derby d’Italia, uno degli incontri più attesi della stagione. Entrambi i portieri sono sotto pressione, con i tifosi che chiedono risposte chiare e decisive, soprattutto dopo alcune uscite che hanno alimentato dubbi sulla loro sicurezza tra i pali.

Le gerarchie tra i pali di Inter e Juventus vacillano alla vigilia del Derby d'Italia, con Yann Sommer e Michele Di Gregorio finiti nel mirino della critica per un rendimento al di sotto degli standard d'élite. Sabato sera a San Siro, il confronto diretto tra i due numeri uno assumerà i connotati di un ultimo appello: le rispettive dirigenze starebbero già valutando profili alternativi sul mercato per la prossima stagione, mettendo in discussione la titolarità dei due estremi difensori. Per lo svizzero, penalizzato da un calo di reattività fisiologico legato ai 37 anni, la sfida rappresenta l'occasione per riscattare un'annata segnata da incertezze pesanti, come il blackout nel match d'andata deciso da Adzic.