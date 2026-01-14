Coppa Italia ufficiali date e orari dei quarti di finale | quando si giocano i quattro incroci Il programma completo

Ecco le date e gli orari ufficiali dei quarti di finale della Coppa Italia 2025/26, come comunicato dalla Lega Serie A. Il programma completo dei quattro incontri fornisce tutte le informazioni necessarie per seguire le partite di questa fase della competizione. La pianificazione degli appuntamenti è disponibile sul sito ufficiale della Lega, offrendo così un quadro chiaro e dettagliato degli incontri in programma.

Coppa Italia, ufficiali date e orari dei quarti di finale: ecco quando si giocano i match. Il programma completo Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto il programma ufficiale dei quarti di finale di Coppa Italia 202526. 04022026 Mercoledì 21.00 Inter – Torino (a Monza) *05022026 Giovedì 21.00 Atalanta – Juventus10022026 Martedì 21.00 Napoli .

SERIE A - Napoli-Fiorentina e Genoa-Napoli, ufficiali date e orari - La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari per le prossime partite di fine gennaio ed inizio febbraio di campionato. msn.com

UFFICIALE – Ecco la data di Bologna-Lazio di Coppa Italia. Col Milan… - All'appello manca ancora un ottavo di finale, quello tra Fiorentina e Como, per completare il quadro dei quarti di Coppa Italia. msn.com

TORINO AI QUARTI DI COPPA ITALIA! I granata conquistano la vittoria contro la Roma al 90esimo grazie al gol di Ilkhan. Roma eliminata dopo una partita combattutissima. Ai quarti il Torino affronterà l'Inter facebook

#Calcio, #CoppaItalia, il #Torino batte la #Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter di @Tom_Angelini x.com

