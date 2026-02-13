Creatività e innovazione | a Parma il confronto tra ANCI e Città Creative UNESCO

Questa mattina, a Parma, l’evento “ANCI e Città Creative UNESCO: rete e innovazione per lo sviluppo territoriale” si è svolto nella Sala del Consiglio Comunale, portando alla luce le iniziative di collaborazione tra le due realtà. La riunione ha visto i rappresentanti discutere di progetti concreti per promuovere la creatività e l’innovazione nelle città coinvolte. Tra i partecipanti, anche il sindaco di Parma, che ha sottolineato l’importanza di unire le forze per valorizzare il patrimonio culturale e stimolare lo sviluppo economico locale.

“Oggi è una giornata importante perché ribandiamo l’importanza del dialogo con ANCI e le città creative Unesco. In questo modo lavoriamo per rafforzare il lavoro di squadra che Parma sta già facendo con le città creative della gastronomia e che possiamo estendere alle altre città creative” ha commentato il Sindaco Michele Guerra. “Lavorando in questa direzione possiamo creare sinergie e lavorare su progetti che abbiano una eco nazionale più forte e una maggiore capacità attrattiva anche verso investimenti privati, in modo da supportare la funzione sociale, culturale ed economica che caratterizza le Città Creative Unesco.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

