Fabio Cannavaro | Ho pensato | ‘Tutti allenano e io niente?' In Uzbekistan il problema è l'inquinamento

Dopo l'esonero dalla Dinamo Zagabria, Fabio Cannavaro condivide le sue sfide nel trovare una nuova panchina e il pensiero di aver lasciato il calcio attivo. Nel corso dell'intervista, il tecnico italiano rivela anche le problematiche legate all'inquinamento in Uzbekistan, dove ha ricevuto l'offerta di allenare la nazionale ai prossimi Mondiali.

"Con gli attaccanti vendi i biglietti e coi difensori vinci i campionati. Il calcio è cambiato, ma dobbiamo capire che ci sono due fasi: possesso e non possesso, quando non hai la palla devi correre con tutti i giocatori" - Fabio Cannavaro

