Fabio Cannavaro | Ho pensato | ‘Tutti allenano e io niente?' In Uzbekistan il problema è l'inquinamento
Dopo l'esonero dalla Dinamo Zagabria, Fabio Cannavaro condivide le sue sfide nel trovare una nuova panchina e il pensiero di aver lasciato il calcio attivo. Nel corso dell'intervista, il tecnico italiano rivela anche le problematiche legate all'inquinamento in Uzbekistan, dove ha ricevuto l'offerta di allenare la nazionale ai prossimi Mondiali.
Fabio Cannavaro racconta le sue difficoltà a trovare panchina dopo l'esonero incassato dalla Dinamo Zagabria, fino all'offerta di allenare l'Uzbekistan ai prossimi Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fabio Cannavaro ci sarà al Mondiale con l’Uzbekistan Speriamo che possa esserci anche un altro CT campione del Mondo nel 2006… #DAZN Vai su X
"Con gli attaccanti vendi i biglietti e coi difensori vinci i campionati. Il calcio è cambiato, ma dobbiamo capire che ci sono due fasi: possesso e non possesso, quando non hai la palla devi correre con tutti i giocatori" - Fabio Cannavaro - facebook.com Vai su Facebook
Cannavaro al Guardian: «Pensavo: tutti sanno allenare e io no? Poi è arrivato l’Azerbaijan» - Avrei voluto un percorso normale, ma un giorno riuscirò a sfondare anche in Italia" ... Segnala ilnapolista.it
