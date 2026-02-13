Controlli della finanza in un negozio del Vco | sequestrati 13mila prodotti anche di carnevale non sicuri
La guardia di finanza del Vco ha sequestrato 13mila prodotti, tra cui articoli di carnevale, perché privi di certificazioni di sicurezza. La causa è l’aumento dei controlli durante il periodo di festa, che ha portato a verificare un negozio locale. Durante l’ispezione, gli agenti hanno trovato merce potenzialmente dannosa per i clienti. In questo modo, hanno evitato che questi prodotti raggiungessero le mani dei consumatori, garantendo una maggiore tutela.
Tredicimila prodotti non sicuri sequestrati e sanzioni fino a 50mila euro. É questo il bilancio dell'operazione "Carnevale sicuro", con cui la guardia di finanza del comando provinciale del Vco ha intensificato i controlli del territorio in vista dei festeggiamenti di carnevale. I militari, infatti, una volta entrati nel negozio, hanno accertato la presenza, anche nei magazzini, di circa 100 tra trucchi e cosmetici da applicare sul volto per fungere da maschere di carnevale, che non riportavano le informazioni minime di sicurezza. Inoltre, sono stati trovati 13mila prodotti di plastica, tra bicchieri e prodotti per l'igiene, non conformi al decreto che regola la vendita di prodotti in plastica monouso non riciclabili e inorganici.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sequestrati oltre 15.000 fuochi d’artificio e 18.000 prodotti non sicuri: bilancio dei controlli della Guardia di Finanza di Avellino
La Guardia di Finanza di Avellino intensifica i controlli in vista delle festività natalizie, sequestrando oltre 15.
Argomenti discussi: Telefisco 2026, le risposte della Guardia di Finanza; Agenzia delle Entrate, in arrivo nuovi controlli sul conto corrente: accertamenti su prelievi e pagamenti in contanti; Controlli da parte della Guardia di Finanza nelle scuole sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale: tra gennaio e luglio 2026; Carnevale, controlli della Finanza: scoperti 13 mila trucchi e oggetti in plastica non a norma.
Controlli della finanza in un negozio del Vco: sequestrati 13mila prodotti (anche di carnevale) non sicuriIntervento delle fiamme gialle in un'attività commerciale di Domodossola, multata con sanzioni che fino a 50mila euro ... novaratoday.it
Civitanova Marche - Controlli antidroga della Finanza, due denunce e un arrestoCIVITANOVA MARCHE - Operazione antidroga della Guardia di finanza di Civitanova Marche nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, rafforzati dopo il Comitato provinciale ... veratv.it
Guardia di Finanza, scoperti 73 lavoratori in nero nel Catanzarese. Controlli in edilizia, ristorazione e balneazione: sanzioni per oltre 420mila euro. Segnalati 37 datori di lavoro, in un caso impiegato anche un minorenne. #GuardiaDiFinanza #Catanzaro #L facebook